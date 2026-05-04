Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Offenburg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend einen Fahrraddiebstahl in der Badstraße in Höhe eines Kinos. Laut Angaben des aufmerksamen Mannes konnte er beobachten, wie gegen 23:15 Uhr mehrere Personen an Fahrrädern "herumhantierten" und diese im Anschluss in einen Transporter einluden. Die erste Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte das Fahrzeug in der Badstraße beim Abbiegen in die Hauptstraße anhalten und zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Ein dritter Mann sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in Richtung Kino. Bei der Durchsuchung des Transporters konnten insgesamt fünf Fahrräder, drei E-Bikes und zwei E-Scooter aufgefunden und sichergestellt werden. Erste Recherchen in den polizeilichen Informationssystemen ergaben, dass ein Fahrrad und ein E-Scooter wegen Diebstahls ausgeschrieben waren. Die beiden Tatverdächtigen, 27 und 43 Jahre alt, wurden nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Ein weiterer 29-jähriger Tatverdächtiger meldete sich am nächsten Morgen freiwillig bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen werden von Beamten des Polizeireviers Offenburg geführt.

/vo

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