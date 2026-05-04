Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagmittag verletzte sich eine Radfahrerin durch einen Zusammenstoß mit einem Auto schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger BMW-Fahrer kurz vor 15 Uhr die Schwarzwaldstraße in Fahrtrichtung Europastraße (B500). Zeitgleich nutzte eine 71-jährige Frau mit ihrem Pedelec den gemeinsamen Fuß- und Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich der Schwarzwaldstraße zur Europastraße (B500) kam es dann zu einer Kollision, als die Pedelec-Lenkerin den dortigen Fußgängerüberweg querte und hierbei von dem Autofahrer erfasst wurde. Sie erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

/sk

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