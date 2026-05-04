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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Baden-Baden - Wohnungseinbruchsdiebstähle

Renchen, Baden-Baden (ots)

In den zurückliegenden Tagen kam es in Renchen und Baden-Baden zu gleich zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen.

Ein Einbruch ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen Freitag, dem 1. Mai 2026, 11 Uhr, und Sonntag, dem 3. Mai 2026, 10 Uhr, in der Straßburger Straße in Renchen. Bislang unbekannte Täter schlugen offenbar ein Fenster ein und durchwühlten daraufhin mehrere Räumlichkeiten des Hauses. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Dalbergstraße in Neuweier( Baden-Baden. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 30. April 2026, 18 Uhr, und Sonntag, dem 3. Mai 2026, 13:30 Uhr haben bislang unbekannte Einbrecher die Scheibe einer Terassentür eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Die Räumlichkeiten und das Mobiliar wurden durchwühlt. Nach derzeitigem Sachstand wurden Schmuckstücke und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Das Kriminalpolizei Rastatt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Spurensicherung wurden in beiden Fällen Beamten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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