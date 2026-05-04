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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aufgefahren

Lahr (ots)

Eine leicht verletzte Fahrerin eines Kleinkraftrades und ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro waren nach einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag in der Offenburger Straße zu beklagen. Die 24-Jährige war gegen 17.40 Uhr auf ihrem Zweirad der Marke Suzuki in Richtung Friesenheim unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen aus Unachtsamkeit einem verkehrsbedingt stehenden Pkw auffuhr und stürzte. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Lahr kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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