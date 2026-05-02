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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - Tödlicher Verkehrsunfall

Gernsbach, Reichental (ots)

Tödliche Verletzungen zog sich am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kaltenbronner Straße zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 23-jährige Fahrer einer Triumph die L76b bergwärts von Reichental kommend in Richtung Kaltenbronn. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Straße ab und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme war die Kaltenbronner Straße bis circa 18 Uhr gesperrt. Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden übernahmen die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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