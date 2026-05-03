Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Feuerwehren verhindern Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude

Gengenbach (ots)

Nachdem am Sonntag gegen 16:30 Uhr ein kleiner Schopf und infolge dessen eine daran angebaute Garage sowie ein Carport und ein darin befindliches Auto in Brand geraten waren, konnte der schnelle Einsatz der Feuerwehren Gengenbach und umliegenden Gemeinden ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Der Marta-Schanzenbach-Weg war im Bereich der Einsatzörtlichkeit während der Löscharbeiten gesperrt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt, Polizeibeamte des Polizeireviers Offenburg haben hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

/CAS

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