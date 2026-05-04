PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Zwei Leichtverletzte

Bühl (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am späten Sonntagvormittag auf der A5 in Richtung Karlsruhe kurz vor der Tank- und Rastanlage Bühl. Nach derzeitigen Feststellungen ist dort der 24 Jahre alte Fahrer eines Toyota gegen 11:45 Uhr in das Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden VW geprallt. Durch den Aufprall haben sich die beiden Autos ineinander verkeilt. Der mutmaßliche Unfallverursacher und eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 55-jährige VW-Lenker kam ohne Blessuren davon. Während den Abschleppmaßnahmen und der Fahrbahnreinigung durch ausgelaufene Betriebsstoffe waren der mittlere und linke Fahrstreifen vorrübergehend gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 10:15

    POL-OG: Lahr - Aufgefahren

    Lahr (ots) - Eine leicht verletzte Fahrerin eines Kleinkraftrades und ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro waren nach einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag in der Offenburger Straße zu beklagen. Die 24-Jährige war gegen 17.40 Uhr auf ihrem Zweirad der Marke Suzuki in Richtung Friesenheim unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen aus Unachtsamkeit einem verkehrsbedingt stehenden Pkw auffuhr und stürzte. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten die Frau in ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 18:12

    POL-OG: Gengenbach - Feuerwehren verhindern Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude

    Gengenbach (ots) - Nachdem am Sonntag gegen 16:30 Uhr ein kleiner Schopf und infolge dessen eine daran angebaute Garage sowie ein Carport und ein darin befindliches Auto in Brand geraten waren, konnte der schnelle Einsatz der Feuerwehren Gengenbach und umliegenden Gemeinden ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Der Marta-Schanzenbach-Weg war im Bereich der ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 19:40

    POL-OG: Gernsbach, Reichental - Tödlicher Verkehrsunfall

    Gernsbach, Reichental (ots) - Tödliche Verletzungen zog sich am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kaltenbronner Straße zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 23-jährige Fahrer einer Triumph die L76b bergwärts von Reichental kommend in Richtung Kaltenbronn. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Straße ab und stürzte. Bei dem Sturz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren