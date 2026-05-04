Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Zwei Leichtverletzte

Bühl (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am späten Sonntagvormittag auf der A5 in Richtung Karlsruhe kurz vor der Tank- und Rastanlage Bühl. Nach derzeitigen Feststellungen ist dort der 24 Jahre alte Fahrer eines Toyota gegen 11:45 Uhr in das Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden VW geprallt. Durch den Aufprall haben sich die beiden Autos ineinander verkeilt. Der mutmaßliche Unfallverursacher und eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 55-jährige VW-Lenker kam ohne Blessuren davon. Während den Abschleppmaßnahmen und der Fahrbahnreinigung durch ausgelaufene Betriebsstoffe waren der mittlere und linke Fahrstreifen vorrübergehend gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell