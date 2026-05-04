Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - Tödlicher Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Gernsbach, Reichental (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gehen die Ermittler des Verkehrsdienstes Baden-Baden derzeit von nichtangepasster Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Dies wird durch zwischenzeitlich durchgeführten Zeugenvernehmungen gestützt. An der Unfallstelle waren am Samstag neben Streifen des Verkehrsdienstes Baden-Baden und des Polizeireviers Gaggenau auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach, des Rettungsdienstes und ein Rettungshubschrauber samt Notarzt im Einsatz.

/rs

Ursprüngliche Nachricht vom Samstag, 2. Mai 2026 19:41

Gernsbach, Reichental - Tödlicher Verkehrsunfall

Tödliche Verletzungen zog sich am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kaltenbronner Straße zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 23-jährige Fahrer einer Triumph die L76b bergwärts von Reichental kommend in Richtung Kaltenbronn. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt von der Straße ab und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme war die Kaltenbronner Straße bis circa 18 Uhr gesperrt. Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden übernahmen die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

/bab

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