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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 14-Jährige ist wieder da

Kassel (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Die vermisste 14-Jährige aus Nieste, die am Montag ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen hatte und seitdem von der Polizei gesucht wurde, ist wieder da. Zu der Frage, wo genau sie sich in der Zwischenzeit aufgehalten habe, machte die 14-Jährige keine Angaben, Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werde, die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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