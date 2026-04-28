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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei berät rund um das Thema Straßenkriminalität: Infostand am 6. Mai 2026 in der Königs-Galerie in Kassel

Kassel (ots)

Kassel:

Die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen laden am Mittwoch, den 6. Mai 2026, zu einem Infostand in der Königs-Galerie, Obere Königsstraße 39, 34117 Kassel, ein. In der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr stehen die Expertinnen und Experten mit umfangreichen Informationen zum Thema Straßenkriminalität zur Verfügung.

Die Straßenkriminalität ist in Kassel zwischen 2024 und 2025 um nahezu 15 % zurückgegangen und in den letzten zwei Jahren sogar um 25 % gesunken. Diese Entwicklung zeigt, dass Kassel eine sichere Stadt ist. Trotzdem möchten die Fachberaterinnen und Fachberater den Besuchern Tipps und praxisnahe Ratschläge geben, wie sie sich in gefährlichen Situationen verhalten sollten, um sich selbst zu schützen und anderen richtig helfen zu können. Neben diesen Präventionsthemen stehen die Fachberaterinnen und Fachberater der Polizei auch für Fragen zu anderen Themen der Kriminalprävention gern zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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