Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Samstag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße zu einem Polizeieinsatz. Gegen 17:25 Uhr sollen drei Männer im Alter zwischen 26 Jahren und 28 Jahren mehrere Mitarbeiter der Filiale attackiert und bedroht haben. Hierbei sollen auch Flaschen zum Einsatz gekommen sein. Ein Beschäftigter wurde dabei am Kopf getroffen und verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Von den drei weiteren Mitarbeiter wurden zwei leicht verletzt. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich einer der beiden 26 Jahre alten Angreifer äußerst aggressiv und bedrohte die Bediensteten. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Ob ein vorausgegangenes, erteiltes Hausverbot ursächlich für die handfeste Auseinandersetzung war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

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