Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Cold Case: Tötungsdelikt an Dr. Bernhard Benz im Jahr 2000 - Ermittlungen wieder aufgenommen

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Lahr (ots)

Im Zusammenhang mit einem der aufsehenerregendsten Tötungsdelikte der Jahrtausendwende im Raum Lahr hat die Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen erneut aufgenommen. In dem seit über zwei Jahrzehnten ungeklärten Fall bestehen inzwischen vielversprechende neue Ermittlungsansätze, die Anlass zu einer umfassenden Neubewertung geben.

Am Abend des 21. Januar 2000 verließ der 39-jährige Assistenzarzt Dr. Bernhard Benz gegen 19:30 Uhr seinen Arbeitsplatz im Herzklinikum in Lahr. Der Familienvater, der von Kollegen als engagiert und zielstrebig beschrieben wurde, beabsichtigte, vom nahegelegenen Bahnhof aus die Heimreise anzutreten. Dazu kam es nicht.

Gegen 20:15 Uhr wurde Dr. Benz von Passantinnen leblos auf einem Grünstreifen im Bereich der Römerstraße aufgefunden. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass er infolge massiver Gewalteinwirkung im Halsbereich verstorben war.

Umfangreiche Ermittlungen ohne abschließendes Ergebnis Die unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Ermittlungen wurden seinerzeit mit hohem personellem Aufwand geführt. Es wurde eine Sonderkommission eingerichtet, zahlreiche Zeugen vernommen und über 500 Spuren ausgewertet.

Bereits damals ergaben sich Hinweise darauf, dass der Auffindeort nicht mit dem eigentlichen Tatort identisch ist. Eine Zeugin berichtete von einem lautstarken Streit zwischen zwei Männern auf einem Parkplatz in Bahnhofsnähe zur mutmaßlichen Tatzeit. Dieser könnte mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Bis heute sind zudem persönliche Gegenstände des Opfers, darunter eine auffällige Jacke sowie seine Geldbörse und Ausweispapiere, nicht aufgefunden worden.

Neue Ermittlungsansätze

Cold-Case-Ermittlungen haben das Ziel, ungeklärte Fälle mit modernen Methoden und neuen Erkenntnissen erneut zu prüfen. Sämtliche vorhandene Akten und Spuren werden dabei kontinuierlich neu bewertet, auch unter Einsatz aktueller kriminaltechnischer Verfahren, etwa verbesserter DNA-Analysen oder digitaler Auswertungsmethoden. Parallel dazu werden frühere Zeugenaussagen überprüft, mögliche neue Zeugen identifiziert und erneut befragt.

Verschiedene neue Hinweise aus dem damaligen beruflichen Umfeld von Dr. Benz führten zwischenzeitlich dazu, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden. Diese Hinweise werden derzeit intensiv überprüft. In diesem Zusammenhang steht insbesondere das berufliche Umfeld im Fokus der Kriminalbeamten.

Darüber hinaus konnten im Rahmen der erneuten Fallanalyse vorhandene Spuren mit aktuellen kriminaltechnischen Methoden weiter untersucht werden. Derzeit laufen Analysen von DNA-Spuren, die einem möglichen Täter oder dessen Umfeld zugeordnet werden könnten.

Zudem führten neue Hinweise aus der Bevölkerung sowie eine Überprüfung der damaligen Erkenntnisse dazu, dass sich ein konkreteres Bild des Tatablaufs abzeichnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich Opfer und Täter kannten und es im Verlauf einer Begegnung zu einer eskalierenden Auseinandersetzung kam.

Ermittlungsgruppe richtet sich an mögliche Zeugen

Zu Jahresbeginn 2026 wurde aufgrund der neuen Ansätze eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Bei den Beamtinnen und Beamten handelt es sich um klassische Todesfallermittler, jedoch auch um Kriminaltechniker sowie IT- und Finanzspezialisten. Das Team der Kriminalpolizei Offenburg geht derzeit unterschiedlichen Hinweisen nach und bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe:

Wer hat am 21. Januar 2000 gegen oder kurz nach 19:30 Uhr im Bereich des Herzklinikums Lahr beobachtet, wie Dr. Bernhard Benz in ein Fahrzeug einstieg? Wer kann Angaben zu seinem Weg zwischen Klinik und Bahnhof in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr machen? Wer hat zur genannten Zeit Beobachtungen im umliegenden Bereich des Lahrer Bahnhofs gemacht, insbesondere im Zusammenhang mit einem Streitgeschehen? Wer hat im Bereich der Römerstraße gegen 20:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht, beispielsweise ein haltendes Fahrzeug oder Personenbewegungen? Wem sind nach der Tat fehlende Gegenstände des Opfers (insbesondere eine türkisfarbene Jacke der Marke Schöffel, Geldbörse oder Schlüsselbund) aufgefallen? Wer hat durch Aussagen des Täters oder von dritten Personen im Nachgang zur Tat Details zum Tatgeschehen erfahren? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch vermeintlich unbedeutende Beobachtungen für die weiteren Ermittlungen wichtig sein können. Insbesondere Personen, die bislang aus persönlichen Gründen keine Angaben gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Wichtige Hinweise

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters des Tötungsdelikts zum Nachteil des Dr. Bernhard Benz am 21.01.2000 in Lahr führen, ist eine Belohnung bis zur Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt.

Der Fall wird zudem am kommenden Mittwoch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt. Hierfür wird ein spezielles Hinweistelefon eingerichtet: 0781 21-6900.

/ya

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