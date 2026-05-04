Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zu schnell? Motorradfahrer gegen Leitplanke geprallt

Offenburg (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte am Sonntagnachmittag ursächlich für einen alleinbeteiligten Motorradunfall auf dem Autobahnzubringer in Höhe der Gustav-Heinemann-Brücke gewesen sein. Gegen 18 Uhr fuhr ein 60-jähriger Kawasaki-Fahrer von der Brücke auf dem Auffahrtsast der B33a in Richtung Innenstadt. Am Ende der Kurve fuhr der Motorradfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit über beide Fahrbahnen des Autobahnzubringers, kollidierte mit der Mittelleitplanke, stürzte über diese und kam auf dem linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn in Richtung Autobahn zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 60-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

/vo

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