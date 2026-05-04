Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Betrugsmasche "Cyber-Trading-Fraud"

Bürgertelefon

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Mittelbaden (ots)

Cyber-Trading-Fraud ist eine betrügerische Masche, bei der falsche Geldanlageprodukte im Internet angeboten werden, oft mit unrealistisch hohen Gewinnversprechungen. Aufgrund der rasant steigenden Anzahl von Fällen des "Cyber-Trading-Betrugs" wird die Fachinspektion der Kriminalpolizei Offenburg am "Sicherheitstag 2026" ein Bürgertelefon einrichten. Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr können interessierte Bürger über das Thema mit Sachbearbeitern der Polizei sprechen. Insbesondere Personen, die bereits Opfer eines solchen Betruges wurden, sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben oder kurz davor sind, ein solches Produkt zu erwerben, können sich mit den Spezialisten der Polizei austauschen. Ziel ist es, unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 6327, die Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren und ihnen gegebenenfalls Hilfe anzubieten.

/sk

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