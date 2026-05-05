Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Handfeste Streitigkeiten

Baden-Baden (ots)

Am Montagabend gegen 19:20 Uhr kam es in einer Unterkunft in der Waldseestraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 27-jähriger Mann attackiert und dabei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Verletzten ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Hintergründe des Disputs sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

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