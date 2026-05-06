Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Falscher Polizeibeamter

Ortenberg (ots)

Eine Seniorin aus Ortenberg wurde am Dienstagmittag Opfer eines sogenannten Schockanrufs eines "falschen Polizeibeamten". Nachdem der falsche Staatsdiener gegen 11 Uhr am Telefon eine Geschichte über Einbrüche in der Nachbarschaft erzählte und dass er die Wertsachen der Familie in Sicherheit bringen müsste, kam es kurze Zeit später zur Übergabe von Schmuck und diversen Bankkarten. Von dem Abholer fehlt jede Spur. Die Polizei weist bei solchen Anrufen daraufhin:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

/vo

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