Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Süsel/Ostholstein Fahrerin eines Motorrollers schwer verletzt

Lübeck (ots)

Eine 56-Jährige aus Ahrensbök ist Samstagmittag (02.05.2026) auf einem Kiesweg in der Nähe des Windparks Kesdorf mit ihrem Kleinkraftrad gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die 56-jährige Frau aus Ahrensbök war mit einem Kleinkraftrad auf einem Kiesweg beim Windpark Kesdorf unterwegs als sie unvermittelt gestürzt wäre. Sie hatte noch selbst ihre Familie und den den Rettungsdienst mittels Handy verständigen können.

Die Rettungskräfte fanden die Frau mit schweren Verletzungen auf, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte des Polizeireviers Eutin nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau allein beteiligt. Möglicherweise soll die Ostholsteinerin ein Schlagloch übersehen haben und darüber gestürzt sein.

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