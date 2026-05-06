PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Kraftstoffdiebstähle

Bühl, A5 (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden auf zwei verschiedenen LKW-Parkplätzen der A5 Kraftstoff aus mehreren Fahrzeugen gestohlen. Bislang unbekannte Diebe sollen auf dem Rastplatz Oberfeld in der Zeit zwischen 18:25 Uhr und 4:30 Uhr etwa 500 Liter Dieselkraftstoff aus einer geparkten Sattelzugmaschine sowie weitere 100 Liter Diesel aus dem Kühlauflieger entwendet haben. Auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Bühl soll der verschlossene Tank eines Lastwagens aufgestochen worden sein. Hier seine zirka 500 Liter Dieselkraftstoff entwenden worden. Der Diebstahlschaden in beiden Fällen wird auf etwa 2.200 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienstes Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 10:09

    POL-OG: Bühl - Nach Überschlag weitergefahren

    Bühl (ots) - Ein überaus spektakulärer Unfall hat sich am Dienstagabend bei Starkregen auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle Bühl zugetragen. Ein 48 Jahre alter Autofahrer hat dort kurz vor 20 Uhr infolge mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und hat sich in der Folge überschlagen. Obwohl ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 10:07

    POL-OG: Gutach - Aufgefahren

    Gutach (ots) - Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos hat am Dienstagnachmittag auf der Hausacher Straße zu einem Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro geführt. Gegen 14:50 Uhr fuhr ein 50-jähriger Opel-Fahrer auf der B33 von Gutach kommend in Richtung Hausach. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug links abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein dahinter fahrender 57-jähriger Opel-Lenker offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 09:20

    POL-OG: Ortenberg - Falscher Polizeibeamter

    Ortenberg (ots) - Eine Seniorin aus Ortenberg wurde am Dienstagmittag Opfer eines sogenannten Schockanrufs eines "falschen Polizeibeamten". Nachdem der falsche Staatsdiener gegen 11 Uhr am Telefon eine Geschichte über Einbrüche in der Nachbarschaft erzählte und dass er die Wertsachen der Familie in Sicherheit bringen müsste, kam es kurze Zeit später zur Übergabe von Schmuck und diversen Bankkarten. Von dem Abholer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren