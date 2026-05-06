Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Kraftstoffdiebstähle

Bühl, A5 (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden auf zwei verschiedenen LKW-Parkplätzen der A5 Kraftstoff aus mehreren Fahrzeugen gestohlen. Bislang unbekannte Diebe sollen auf dem Rastplatz Oberfeld in der Zeit zwischen 18:25 Uhr und 4:30 Uhr etwa 500 Liter Dieselkraftstoff aus einer geparkten Sattelzugmaschine sowie weitere 100 Liter Diesel aus dem Kühlauflieger entwendet haben. Auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Bühl soll der verschlossene Tank eines Lastwagens aufgestochen worden sein. Hier seine zirka 500 Liter Dieselkraftstoff entwenden worden. Der Diebstahlschaden in beiden Fällen wird auf etwa 2.200 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienstes Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 entgegen.

/ph

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