POL-PDNW: Kallstadt - Aktueller Gebäudebrand

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... wurde am 16.03.2026 um 02:00 Uhr ein 29-Jähriger aus Mainz mit einem VW Golf in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mainzer fiel bereits wegen einer Fahrt unter Kokaineinfluss am 06.03.2026 im Stadtgebiet Neustadt/W. auf. Auch am heutigen Tag konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Da der ...

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