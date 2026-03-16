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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kallstadt - Aktueller Gebäudebrand

Kallstadt (ots)

Am Montag (16.03.2026) kommt es derzeit (15:45 Uhr) aufgrund eines Gebäudebrandes zu größeren Löscharbeiten in der Freinsheimer Straße in Kallstadt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Ortsdurchfahrt ist aktuell für den Fahrzeugverkehr gesperrt und wird vor Ort umgeleitet. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963-0
J. Schmitt
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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