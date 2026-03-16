Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kallstadt - Aktueller Gebäudebrand
Kallstadt (ots)
Am Montag (16.03.2026) kommt es derzeit (15:45 Uhr) aufgrund eines Gebäudebrandes zu größeren Löscharbeiten in der Freinsheimer Straße in Kallstadt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Ortsdurchfahrt ist aktuell für den Fahrzeugverkehr gesperrt und wird vor Ort umgeleitet. Es wird nachberichtet.
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