Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Passagier sorgt für ungeplante Zwischenlandung

Rheinmünster (ots)

Das ausfällige Verhalten eines Passagiers während eines in Berlin gestarteten Flugs hat am Mittwochabend für eine ungeplante Zwischenlandung auf dem Baden-Airpark gesorgt. Ein 43 Jahre alte Mann zeigte sich nach dem Start aggressiv und belästigte in nicht akzeptabler Weise seine Mitfliegenden. Überdies musste er sich übergeben, weshalb sich der Pilot zu einer Zwischenlandung entschloss, um den 43-Jährigen vom Flug auszuschließen. Der Konsum alkoholischer Getränke dürfte seinen Anteil am ausufernden Benehmen des Mannes gehabt haben. Auf dem Flugfeld wurde der Randalierer von Beamten der Landes- und Bundespolizei empfangen und aus dem Flieger herausgeholt. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz verantworten.

/wo

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