Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Leiberstung - Kartonage in Brand

Sinzheim, Leiberstung (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr wurde eine brennende Scheune in der Leiboldstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass zwei Stühle sowie ein Stapel Kartonage in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Brandausbruch kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

/ph

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