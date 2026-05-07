PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Leiberstung - Kartonage in Brand

Sinzheim, Leiberstung (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr wurde eine brennende Scheune in der Leiboldstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass zwei Stühle sowie ein Stapel Kartonage in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Brandausbruch kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 10:48

    POL-OG: Kappelrodeck - Kontrolle mit Folgen

    Kappelrodeck (ots) - Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch am späten Mittwochabend hat für einen 19 Jahre alten Fahrzeugführer mehrere Konsequenzen. Kurz vor Mitternacht wollten die Polizeibeamten einen VW-Fahrer in der Weinstraße kontrollieren. Der junge Mann versuchte jedoch, sich der Kontrolle zu entziehen, und rannte nach dem Ausseigen aus dem Fahrzeug weg. Nach einer kurzen Verfolgung zu ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 10:41

    POL-OG: Lahr - Radfahrer nach Unfallflucht verletzt - Gibt es Zeugen?

    Lahr (ots) - Ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer ist seinen Schilderungen zufolge am heutigen Donnerstagmorgen in der Stefanienstraße von einem überholenden Autofahrer gestreift worden und hierdurch gestürzt. Der 60-Jährige trug hierbei Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Radler war gegen 7:20 Uhr in Richtung Burgheimer ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 10:03

    POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall an Ampelanlage, Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Mittwoch an einer Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/Friedensstraße. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer wollte gegen 22 Uhr von der Zauberflötenbrücke links in die Wilhelmstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs soll die dortige Ampelanlage "grün" gezeigt haben. Gleichzeitig war ein 53-jähriger Audi-Fahrer auf der Wilhelmstraße unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren