Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Schwerer Unfall zwischen U-Bahn und LKW im Riederwald

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Frankfurt am Main (ots)

Am Donnerstag, den 2. April 2026, kam es gegen 15 Uhr im Frankfurter Stadtteil Riederwald im Bereich der Straße "Am Erlenbruch" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer U-Bahn und einem LKW (Muldenkipper).

Bei der Kollision wurde der LKW erheblich beschädigt. Der Fahrer des LKW wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät befreit werden. Hierzu wurde der LKW angehoben. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde anschließend in eine Klinik transportiert. Wie der LKW Fahrer unter sein eigenes Fahrzeug geraten konnte ist bislang unklar.

Auch der Fahrer der U-Bahn wurde schwer verletzt, befindet sich jedoch nicht in lebensbedrohlichem Zustand. Zwei Fahrgäste der U-Bahn erlitten leichte Verletzungen, alle weiteren Insassen blieben unverletzt.

Im Zuge des Unfalls entgleiste die U-Bahn. Der betroffene Bereich wurde für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Über die Unfallursache können keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

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