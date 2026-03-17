Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Tage der offenen Tür bei der Feuerwehr Frankfurt

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Frankfurt am Main (ots)

Die Feuerwehr Frankfurt lädt Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2026 zu mehreren Veranstaltungen ein, um die Arbeit der Einsatzkräfte näher kennenzulernen. Am 24. Mai öffnet die Feuer- und Rettungswache 3 in Nied ihre Türen, am 25. Juli folgt ein Tag der offenen Tür auf der Feuer- und Rettungswache 40 im Ostend. Zudem präsentiert sich die Feuerwehr Frankfurt am 18. und 19. Juni auf dem Hessentag 2026.

Bei den Tagen der offenen Tür auf den Wachen 3 und 40 haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, Feuerwehr und Rettungsdienst hautnah zu erleben. Das abwechslungsreiche Programm für Groß und Klein umfasst unter anderem Führungen durch die Wachen, Vorführungen moderner Einsatztechnik sowie die Präsentation von Fahrzeugen und Ausrüstung. Einsatzkräfte stehen zudem für Fragen rund um Brandschutz, Rettungsdienst und Krisenvorsorge zur Verfügung.

Auch auf dem Hessentag 2026 informiert die Feuerwehr Frankfurt zwei Tage lang an einem eigenen Stand über ihre vielfältigen Aufgaben, ihre Einsatzfahrzeuge sowie über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Ziel dieser Veranstaltungen ist es, Bürgerinnen und Bürgern einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und das Verständnis für die Arbeit der Einsatzkräfte zu stärken. Gleichzeitig soll Raum für Dialog geschaffen und das Interesse am Berufsbild sowie am ehrenamtlichen Engagement in einer der 29 Freiwilligen Feuerwehren geweckt werden.

Die Feuerwehr Frankfurt freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie viele interessante Gespräche.

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