Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Fechenheim - acht Verletzte

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 4:00 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in der Lachnerstraße im Frankfurter Stadtteil Fechenheim alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits in Vollbrand.

Eine Person war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem zweiten Obergeschoss gesprungen. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Dabei wurde eine weitere Person aus einem stark verrauchten Bereich gerettet. Eine dritte Person wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Fechenheim mithilfe tragbarer Leitern aus dem zweiten Obergeschoss in Sicherheit gebracht.

Insgesamt waren 12 Feuerwehrangehörige unter Atemschutz im Gebäude im Einsatz. Die Löscharbeiten konnten gegen 6:00 Uhr abgeschlossen werden.

Bei dem Brand wurden insgesamt acht Personen verletzt, davon drei schwer. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 25 Fahrzeugen und rund 74 Einsatzkräften vor Ort.

Das Gebäude ist aufgrund der starken Rauchausbreitung derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell