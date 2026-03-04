Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Führungswechsel bei der AGBF Hessen: Leiter der Feuerwehr Frankfurt Markus Röck wird neuer Vorsitzender

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der hessischen Berufsfeuerwehren (AGBF Hessen) veröffentlichen wir folgende Pressemeldung:

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in Hessen (AGBF Hessen) hat einen neuen Vorsitzenden. Am 3. März 2026 wurde in Gießen Markus Röck, Leiter der Feuerwehr Frankfurt am Main, einstimmig zum neuen Vorsitzenden der AGBF Hessen gewählt. Er tritt die Nachfolge von Branddirektor Hendrik Frese an.

Ebenfalls neu gewählt wurde Johanna Herdt (Feuerwehr Darmstadt) zur 2. stellvertretenden Vorsitzenden, während Tobias Winter (Feuerwehr Kassel) im Amt des 1. stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt wurde. Die Arbeitsgemeinschaft freut sich auf eine konstruktive und tatkräftige Zusammenarbeit in der neuen Besetzung.

Die AGBF Hessen dankt Herrn Frese herzlich für sein außerordentliches Engagement und seine erfolgreiche Führung der Arbeitsgemeinschaft in den vergangenen Jahren. Unter seiner Leitung wurden wichtige Weichen für die strategische und fachliche Weiterentwicklung des hessischen Berufsfeuerwehrwesens gestellt. Mit großem persönlichem Einsatz, Weitblick und Verlässlichkeit hat Herr Frese die Arbeit der AGBF Hessen maßgeblich geprägt und nachhaltig gestärkt.

Gleichzeitig bedankt sich die AGBF Hessen bei Branddirektorin Martina Klee (Feuerwehr Gießen), die bislang als stellvertretende Vorsitzende tätig war, für ihre engagierte und vertrauensvolle Mitarbeit. Durch ihre fachliche Kompetenz und ihr kontinuierliches Engagement hat sie die Arbeit des Vorstands wesentlich unterstützt und wichtige Impulse gesetzt.

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF Bund) ist der Zusammenschluss aller Berufsfeuerwehren. Die AGBF (Bund und Hessen) sind eine sich selbst tragende Vereinigung im Deutschen Städtetag (DST) und im Hessischen Städtetag (HST). Diese haben die Aufgabe, Erfahrungsaustausch zu pflegen, auf eine Koordination in wichtigen Fragen der Feuerwehren hinzuwirken sowie Grundsätze und Empfehlungen im Bereich des Feuerwehrwesens, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Gefahrenabwehr auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu entwickeln.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell