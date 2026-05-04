POL-LIP: Augustdorf. Rüttelplatte gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30.04. - 01.05.2026) eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Firmenfahrzeugs, dass im Sperberweg geparkt war. Der Wert wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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