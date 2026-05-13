Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bilanz der polizeilichen Kontrollmaßnahmen während der Sperrung der Tunnelgruppe Annweiler

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Annweiler am Trifels (ots)

Nach insgesamt 72 Tagen endete am 10. Mai 2026 die Sperrung der Tunnelgruppe Annweiler auf der B10. Für die Anwohnerinnen und Anwohner der Umleitungsstrecken durch Rinnthal, Sarnstall und Annweiler bedeutete dies über Wochen hinweg erhebliche Belastungen durch zusätzlichen Verkehr, Lärm und Emissionen. Die Polizei zieht nun eine umfassende Bilanz ihrer Kontroll- und Verkehrsmaßnahmen während dieses Zeitraums.

Im Mittelpunkt der polizeilichen Arbeit standen intensive Kontrollen des Schwerlastverkehrs. Insgesamt führten die eingesetzten Kräfte mehrfach täglich in Summe 171 Kontrollen durch und überprüften dabei 2.435 Lastkraftwagen. In 1.005 Fällen mussten Beanstandungen ausgesprochen, beziehungsweise Fahrzeuge zurückgewiesen werden, da diese widerrechtlich die B10 oder die ausgewiesenen Umleitungsstrecken befuhren.

Darüber hinaus wurden 14 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, davon 9 Kontrollen an mitgeteilten Beschwerdestellen. Hierbei erfassten die Beamten insgesamt 2.998 Fahrzeuge, wobei 323 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden. Ergänzend kam über einen Zeitraum von drei Tagen ein sogenannter "Trailer" zum Einsatz, mit dem 1.623 Schwerlastfahrzeuge aufgezeichnet und 1.150 Fahrzeuge hinsichtlich möglicher Verstöße überprüft wurden.

Auch die Unfallzahlen zeigen eine insgesamt positive Entwicklung: Während der Sperrung ereigneten sich in den Ortslagen Rinnthal, Sarnstall und Annweiler insgesamt 36 Verkehrsunfälle. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 71 Unfälle. Acht der Unfälle ereigneten sich unter Beteiligung von Lastkraftwagen, im Vorjahreszeitraum waren es 13. Sämtliche Unfälle verliefen mit geringem Sachschaden.

Die Polizei hatte sich zum Ziel gesetzt, die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger entlang der Umleitungsstrecken durch konsequente Kontrollen so gering wie möglich zu halten. Besonders erfreulich aus Sicht der Einsatzkräfte: Der Anteil der widerrechtlich fahrenden Schwerlastfahrzeuge sank im Verlauf der Sperrung deutlich. Lag die Quote zu Beginn noch bei rund 67 Prozent, reduzierte sie sich im weiteren Verlauf auf etwas mehr als 30 Prozent. Im Durchschnitt lag sie während der gesamten Sperrzeit bei 41 Prozent.

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigen nach Einschätzung der Polizei die Wirksamkeit der Maßnahmen. Mit der Wiederöffnung der Tunnelgruppe Annweiler kehrt nun für viele Anwohnerinnen und Anwohner ein Stück Normalität zurück.

An den Kontrollmaßnahmen beteiligt waren insbesondere Kräfte der Polizeiwache Annweiler, der Polizeiinspektionen Landau und Edenkoben, Schwerlastkontrollkräfte sämtlicher Dienststellen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, der Geschwindigkeits- und Schwerlastkontrolltrupp der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sowie Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Unterstützend führten zudem Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz in eigener Zuständigkeit weitere Kontrollen durch.

Die Polizei betont abschließend ihre Rolle als verlässlicher Partner der Bürgerinnen und Bürger und ruft weiterhin dazu auf, Hinweise, Beobachtungen oder Anregungen an die jeweils zuständigen Polizeidienststellen zu richten.

Verweis zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6231643

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