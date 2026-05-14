Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

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Edenkoben (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizei Edenkoben am frühen Mittwochabend ein Verkehrsunfall am Ludwigsplatz in Edenkoben gemeldet. Die eingesetzte Streife konnte aufgrund der vor Ort festgestellten Schäden ermitteln, dass die Unfallverursacherin mit ihrem PKW ein Fallrohr an einem Haus beschädigte und sich daraufhin vom Unfallort entfernte. Die 71-Jährige Beschuldigte aus dem Kreis südliche Weinstraße konnte in einer nahegelegenen Gaststätte ermittelt werden. Da sie angab, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

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