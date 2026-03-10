PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Einfamilienhaus: Bewohnerin lebensgefährlich verletzt

Bremen (ots)

Am Montagabend, 09.03.2026, kam es zu einem Feuer in einem Wohnhaus im Ortsteil St. Magnus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten hier eine Bewohnerin aus dem Gebäude. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen, musste noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover transportiert werden.

Kurz vor 21:15 Uhr wurde das Feuer in der Graf-Abbo-Straße der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gemeldet. Als die ersten Einheiten der Feuer- und Rettungswache 6 eintrafen, brannte es im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Direkt ging ein Atemschutztrupp ins Gebäude vor. Die Feuerwehrleute retteten eine Frau aus dem Wohnhaus. Nach der ersten intensiven rettungsdienstlichen Versorgung am Einsatzort, brachten die Kräfte sie zunächst in ein Bremer Krankenhaus. Kurz darauf erfolgte der Transport nach Hannover in eine Spezialklinik.

Am Einsatzort konnte das Feuer relativ schnell kontrolliert werden. Weitere Atemschutztrupps durchsuchten das Haus nach weiteren Personen und möglichen Brandstellen. Nach Abschluss dieser Maßnahmen belüfteten sie das Gebäude gründlich.

Neben den Kräften der Wache 6 und des stadtbremischen Rettungsdienstes waren unter anderem auch Einheiten der Wache 5 und der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Schönebeck im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 21:27

    FW-HB: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

    Bremen-Huchting (ots) - Am heutigen Abend kam es in der Amsterdamer Straße in Bremen Huchting zu einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr um 17:32 Uhr hatten sich sämtliche Bewohner des Gebäudes bereits selbstständig und unverletzt ins Freie gerettet. Die Flammen schlugen aus dem geborstenen Küchenfenster und drohten die darüber liegenden ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 12:48

    FW-HB: Herausfordernde Nacht für die Feuerwehr Bremen

    Bremen (ots) - Die Nacht von Sonnabend auf Sonntag verlangte den Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie den Mitarbeitenden in der Feuerwehr und Rettungsleitstelle einiges ab. Innerhalb weniger Stunden waren 10 zum Teil zeitgleich ablaufende Einsätze, darunter Brände und technische Hilfeleistungen, zu bewältigen. Gegen 21:00 Uhr begann die Serie. Was als "normales" Einsatzaufkommen begann, ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 16:03

    FW-HB: Feuerwehr dreifach gefordert / Brand in Mehrfamilienhaus in Lüssum-Bockhorn

    Bremen (ots) - Ein einsatzreicher Start in die neue 24-Stunden-Schicht* forderte die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag, den 27.02.2026. Im Ortsteil Lüssum-Bockhorn mussten sie am Morgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen. Parallel liefen zwei weitere Feuerwehreinsätze. Gegen 8:20 Uhr ging ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren