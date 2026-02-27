Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuerwehr dreifach gefordert

Brand in Mehrfamilienhaus in Lüssum-Bockhorn

Bremen (ots)

Ein einsatzreicher Start in die neue 24-Stunden-Schicht* forderte die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag, den 27.02.2026. Im Ortsteil Lüssum-Bockhorn mussten sie am Morgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen. Parallel liefen zwei weitere Feuerwehreinsätze.

Gegen 8:20 Uhr ging ein Notruf zu dem Brand in Lüssum-Bockhorn in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Als die ersten Einheiten der Feuer- und Rettungswache 6 eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage: Es brannte im zweiten Obergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Direkt ging ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor. Währenddessen trafen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Blumenthal und der Wache 5 sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ein. Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich.

Den Brand bekamen die Feuerwehrleute nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch einige Zeit hin. Es folgten Be- und Entlüftungsmaßnahmen, um den Rauch aus dem Gebäude zu drängen.

Fast zeitgleich zu diesem Feuer wurde eine vermeintliche Gasausströmung im Ortsteil Aumund-Hammersbeck gemeldet. Zu diesen Einsatzlagen wird vorsorglich ein starkes Aufgebot alarmiert. So mussten Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 5 und 7 mit nach Bremen-Nord ausrücken. Doch letztlich konnte hier vor Ort schnell Entwarnung gegeben werden.

Dreimal ist Bremer Recht: Während die beiden Einsatzstellen im Bremer Norden noch die Feuerwehr forderten, lief die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs in Findorff ein. Einheiten der Wachen 1 und 4 rückten dorthin aus. Hier war es zu einer Verrauchung in einem Schaltschrank gekommen.

*Zum Hintergrund: Im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr wird in 24-Stunden-Schichten gearbeitet, jeweils beginnend um 7 Uhr morgens. Zudem sind über zehn Freiwillige Feuerwehren der 19 Einheiten in der Regel rund um die Uhr einsatzbereit.

