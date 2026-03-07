Feuerwehr Bremen

FW-HB: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Bremen-Huchting (ots)

Am heutigen Abend kam es in der Amsterdamer Straße in Bremen Huchting zu einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr um 17:32 Uhr hatten sich sämtliche Bewohner des Gebäudes bereits selbstständig und unverletzt ins Freie gerettet. Die Flammen schlugen aus dem geborstenen Küchenfenster und drohten die darüber liegenden Wohnungen in Brand zu setzen. Zwei Trupps unter Atemschutz drangen umgehend in die betroffene Wohnung vor und konnten den Brand in der Küche mit C-Rohren rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte wurde eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Räume und Wohnungen verhindert. Der in der Brandwohnung entstandenen Sachschaden ist dennoch erheblich. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell nicht vor.

Die Feuerwehr Bremen war mit Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie mit der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell