PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Bremen-Huchting (ots)

Am heutigen Abend kam es in der Amsterdamer Straße in Bremen Huchting zu einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr um 17:32 Uhr hatten sich sämtliche Bewohner des Gebäudes bereits selbstständig und unverletzt ins Freie gerettet. Die Flammen schlugen aus dem geborstenen Küchenfenster und drohten die darüber liegenden Wohnungen in Brand zu setzen. Zwei Trupps unter Atemschutz drangen umgehend in die betroffene Wohnung vor und konnten den Brand in der Küche mit C-Rohren rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte wurde eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Räume und Wohnungen verhindert. Der in der Brandwohnung entstandenen Sachschaden ist dennoch erheblich. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell nicht vor.

Die Feuerwehr Bremen war mit Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie mit der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Michael Richartz
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 12:48

    FW-HB: Herausfordernde Nacht für die Feuerwehr Bremen

    Bremen (ots) - Die Nacht von Sonnabend auf Sonntag verlangte den Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie den Mitarbeitenden in der Feuerwehr und Rettungsleitstelle einiges ab. Innerhalb weniger Stunden waren 10 zum Teil zeitgleich ablaufende Einsätze, darunter Brände und technische Hilfeleistungen, zu bewältigen. Gegen 21:00 Uhr begann die Serie. Was als "normales" Einsatzaufkommen begann, ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 16:03

    FW-HB: Feuerwehr dreifach gefordert / Brand in Mehrfamilienhaus in Lüssum-Bockhorn

    Bremen (ots) - Ein einsatzreicher Start in die neue 24-Stunden-Schicht* forderte die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag, den 27.02.2026. Im Ortsteil Lüssum-Bockhorn mussten sie am Morgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen. Parallel liefen zwei weitere Feuerwehreinsätze. Gegen 8:20 Uhr ging ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren