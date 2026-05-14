Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vierköpfige Gruppe begeht Ladendiebstahl mit Teleskopschlagstock

Landau (ots)

Am 13.05.2026 gegen 16:00 Uhr versuchte eine vierköpfige Gruppe, diverse Gegenstände aus einem Landauer Supermarkt zu entwenden. Dem Marktpersonal gelang es, einen 19-Jährigen und eine 23-Jährige im Kassenbereich zu stellen, da sie Drogerieartikel, Lebensmittel und alkoholische Getränke unter ihrer Kleidung und in einem Rucksack versteckten und sich verdächtig verhielten. Die beiden anderen Personen im Alter von 20 und 14 Jahren flüchteten vom Tatort, sind jedoch namentlich bekannt.

Die 23-Jährige führte bei der Tatbegehung zugriffsbereit einen Teleskopschlagstock mit sich.

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