Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen zu einer Sachbeschädigung gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Im Zeitraum zwischen 17.05.2026, 22:00 Uhr und 18.05.2026, 07:25 Uhr, kam es in der Friedrichstraße, Bernkastel-Kues, zu einer Sachbeschädigung an einem dort, auf einem Grundstück geparkten Pkw, Peugeot. Hierbei wurden beide Reifen auf der Fahrerseite des silberfarbenen Pkw zerstochen.

Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, welche im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht, oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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