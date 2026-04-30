Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall zweier Radfahrenden - beteiligte Jugendliche fährt weiter

Kempen (ots)

Am 29.04.2026 kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Radfahrer aus Grefrath und einer jungen Radfahrerin. Der Unfall ereignete sich auf der Johannes-Hundt-Straße in Kempen. Der 57-jährige Radfahrer fuhr die Straße in Richtung Friedrich-Kramer-Straße entlang. Plötzlich fuhr ein Mädchen mit ihrem Fahrrad hinter einem Gebüsch auf die Fahrbahn. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 57-Jährigen. Der Grefrather stürzte und wurde leicht verletzt. Auch die Jugendliche kam zu Fall. Nach einem kurzen Gespräch sei die Jugendliche dann weitergefahren. Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Radfahrerin geben können. Sie sei ca. 12-14 Jahre alt, ca. 150cm groß und hat blonde Haare. Falls sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (301)

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