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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 9.40 Uhr ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Viersener Straße zwischen Viersen und Dülken schwer verletzt worden. Zunächst hatte es sogar so ausgesehen, als ob Lebensgefahr für den jungen Mann bestehen würde. Das stellte sich später als nicht richtig heraus. Der 29-jährige Mann aus Viersen war mit seinem Motorrad von Dülken aus in Richtung Viersen unterwegs, als eine 58-jährige Frau aus Straelen mit ihrem Wagen von der Autobahn kam und nach links in Richtung Dülken abbiegen wollte. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich bis gegen 13 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. /hei (299)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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