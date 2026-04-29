POL-VIE: Kempen: Brennender Anhänger - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Süchteln (ots) - Am Montag kam es gegen 16 Uhr zu einem Raub in Süchteln. Eine 26-Jährige aus Viersen war zu Fuß in der Tönisvorster Straße unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten mit einem Fahrrad angefahren wurden. Der Radfahrer entfernte sich sofort mit einer anderen unbekannten jungen Frau, welche ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. ...

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