POL-VIE: Kempen: Brennender Anhänger - Zeuginnen und Zeugen gesucht
Kempen (ots)
Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein landwirtschaftlicher Anhänger auf einem Gelände am Lötschenweg in Kempen in Brand geraten. Das Feuer beschädigte auch eine Hecke und drohte, auf ein Gebäude überzugreifen, was durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert wurde. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise auf mögliche verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (297)
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