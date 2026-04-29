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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Brennender Anhänger - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kempen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein landwirtschaftlicher Anhänger auf einem Gelände am Lötschenweg in Kempen in Brand geraten. Das Feuer beschädigte auch eine Hecke und drohte, auf ein Gebäude überzugreifen, was durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert wurde. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise auf mögliche verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (297)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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