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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Raub einer Handtasche - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag kam es gegen 16 Uhr zu einem Raub in Süchteln. Eine 26-Jährige aus Viersen war zu Fuß in der Tönisvorster Straße unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten mit einem Fahrrad angefahren wurden. Der Radfahrer entfernte sich sofort mit einer anderen unbekannten jungen Frau, welche ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Kurze Zeit später erkannte die 26-Jährige, dass ihre Handtasche gestohlen wurde. Sie beschreibt die beiden wie folgt: Der Mann war 17-18 Jahre alt, 170cm groß, schwarze Haare. Er trug eine schwarze Hose und ein blaues Oberteil und war mit einem silberfarbenem Fahrrad unterwegs. Die unbekannte Frau war ebenfalls zwischen 17-18 Jahre alt und circa 160cm groß. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte schwarze Haare. Falls Sie Hinweise zu den beiden Unbekannten haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (295)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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