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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

Am 28.04.2026 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Viersen. Ein 60-jähriger Viersener fuhr rückwärts mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "Alter Markt". Auf dieser Straße fuhr ein 56-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad. Um eine Kollision mit dem 60-jährigen Pkw-Führer zu vermeiden, musste der Radfahrer stark bremsen. Dabei stürzte er über den Lenker seines Fahrrads und stieß gegen den Pkw einer 40-jährigen Viersenerin, der sich im fließenden Verkehr befand. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /rb (292)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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