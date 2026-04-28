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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Flüchtiger Rollerfahrer nach Verkehrsunfall gesucht!

Willich (ots)

Am Abend des 27.04.2026 kam es in Willich auf der Karl-Kox-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person.

Der 18-jährige Willicher befuhr mit einem Motorrad die Nell-Breuning-Straße in Fahrtrichtung Karl-Kox-Straße. Aus einem angrenzenden Rad- und Fußgängerweg fuhr knapp vor dem 18-Jährigen ein Rollerfahrer auf die Straße. Der Motorradfahrer stürzte bei dem Versuch dem Rollerfahrer auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Rollerfahrer flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Fahrer des Rollers wurde wie folgt beschrieben: er trug einen schwarzen Helm und war schwarz gekleidet. Der Roller und das Versicherungskennzeichen waren ebenfalls schwarz. Haben Sie den Unfall beobachtet oder haben Sie Hinweise zu dem flüchtigen Rollerfahrer? Melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162-377/0. /rb (289)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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