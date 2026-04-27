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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Frau stirbt nach Feuer in Wohnung

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montagmorgen ist eine 59-Jährige tot in ihrer Wohnung in Süchteln gefunden worden. Nachbarn an der Abteistraße hatten bemerkt, dass es in der Wohnung untypisch still war. Als Einsatzkräfte die Wohnung betraten, um festzustellen, ob sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, sahen sie, dass die Wohnung völlig verrußt war. Es hatte offensichtlich gebrannt, das Feuer war selbstständig verloschen. Die Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Auch die Katze der Frau hat den Brand nicht überlebt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist das Feuer fahrlässig ausgelöst worden. /hei (286)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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