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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Mehrfamilienhaus - drei Personen leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am 25.04.2026 kam es gegen 07:10 Uhr in Brüggen auf dem Platanenweg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Der Brand ging von einer umgekippten Shisha aus, die sich im Arbeitszimmer der betroffenen Wohnung befand. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes vier Personen im Haus, davon wurden 3 Personen leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in einem Krankenhaus behandelt. Bitte achten Sie bei der Nutzung von Geräten und potenziellen Brandquellen auf eine fachgerechte Handhabung und stellen Sie sicher, dass beim Verlassen des Raumes alles ausgeschaltet ist und keine Gefahrenquellen mehr bestehen. /rb (284)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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