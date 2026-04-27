Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gefährliche Körperverletzung, wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntagnachmittag um kurz nach 16 Uhr ist es in Waldniel auf dem Parkplatz gegenüber des Netto-Markts an der St. Michael-Straße zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen griff eine Personengruppe einen 19-jährigen Mann syrischer Staatsbürgerschaft aus Waldniel an. Nach Schlägen und Tritten hatte sich der Mann in eine Gaststätte auf dem Markt retten können. Die Angreifer versuchten, ebenfalls in die Gaststätte zu gelangen. Bei der nachfolgenden Fahndung wurden mehrere Männer kontrolliert. Als Haupttatverdächtiger stellte sich ein 20-jähriger Iraner mit Wohnsitz in Kleve heraus. Er zeigte sich uneinsichtig und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, wo er am frühen Montagmorgen entlassen wurde. Vorangegangen war ein Vorfall am Samstagabend zwischen 20 und 22 Uhr auf dem Parkplatz, der zwischen Kirche, Schulstraße, Schulwall und Markt liegt, zu dem aber die Polizei nicht gerufen worden war. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise rund um die Tat geben können. Wer hat am Samstagabend oder Sonntagnachmittag im Bereich zwischen Markt und St. Michael-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Identität von Beteiligten geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (282)

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