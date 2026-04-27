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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannter klaut Auto - Hinweise gesucht

Brüggen-Bracht (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08:40 Uhr fuhr ein 78-Jähriger aus Brüggen zu einem Bäcker an der Straße "Hülst" in Bracht. Er parkte seinen Wagen, ließ den Schlüssel jedoch im Zündschloss stecken und ging anschließend in die Bäckerei. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, sah er bereits einen unbekannten Mann auf dem Fahrersitz sitzen, welcher anschließend flüchtete. Ein Zeuge erkannte die Situation und nahm die Verfolgung auf. Zunächst fuhr der Tatverdächtige auf die B221 in Richtung Kaldenkirchen und bog am Kreisverkehr ebenfalls in Richtung Kaldenkirchen ab. Auf Höhe des Kreisverkehrs Poststraße / An der Kleinbahn verlor der Zeuge den unbekannten Fahrer aus den Augen, nachdem dieser zuvor mit einem Baumstamm kollidiert war. Aufgrund der Kollision müsste der Wagen im Frontbereich beschädigt sein. Zudem weist das Fahrzeug auf der Beifahrerseite der Motorhaube eine auffällige Delle durch einen Altschaden auf. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Tiguan, Baujahr 2020, mit Viersener Kennzeichen. Haben Sie Hinweise zu dem Unbekannten oder zum Verbleib des Fahrzeugs? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (279)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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