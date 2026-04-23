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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mann bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Ein 81-jähriger Niederkrüchtener ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Gladbacher Straße in Waldniel lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann war auf der Goethestraße in Richtung Gladbacher Straße unterwegs und wollte am Ende der Goethestraße nach rechts in Richtung Ortsmitte auf die Gladbacher Straße abbiegen.

Auf der Gladbacher Straße war ein Linienbus, gesteuert von einem 38-jährigen Mönchengladbacher, ebenfalls in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als der Pkw auf die Gladbacher Straße abbog, erfasste der Bus den Pkw im Heckbereich und schob diesen etliche Meter über die Gladbacher Straße. Der Niederkrüchtener wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Im Bus wurden zwei Passagiere leicht verletzt: ein 16-jähriger Jugendlicher aus Niederkrüchten und eine 18-Jährige aus Schwalmtal. Die Gladbacher Straße blieb zur Unfallaufnahme bis gegen 21.30 Uhr gesperrt. /hei (276)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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