Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unter Drogen verunfallt und schwer verletzt

Viersen-Rahser (ots)

Dass man nicht unter Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnehmen sollte, erfuhr ein 37-jähriger Mann aus Viersen gestern schmerzlich. Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in der Sittarder Straße unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge eine Bake übersah und mit dieser kollidierte. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und fuhr auf die Straße, wo er mit dem Pkw einer 36-jährigen Frau aus Viersen kollidierte. Gegenüber den Einsatzkräften gab der Mann zu, dass er zuvor Cannabis konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /jk (275)

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