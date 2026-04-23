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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo bittet um Hinweise!

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Grenzwaldstraße. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über ein geöffnetes Dachfenster Zutritt zum Inneren des Hauses und durchwühlte dort einige Schränke. Laut aktuellem Stand wurden Tablets gestohlen. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (274)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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