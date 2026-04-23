POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo bittet um Hinweise!

Nettetal-Breyell (ots) - Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr hat sich ein unbekannter Mann vor einem Schwimmbad in der Biether Straße entblößt und an seinem Glied gespielt. Ein Mann konnte den Unbekannten dabei beobachten, bevor dieser die Flucht ergriff. Er beschreibt ihn wie folgt: Er war zwischen 18 und 20 Jahren alt, 175-180 cm groß, hatte lockige Haare, einen etwas dunkleren Hautton und einen 3-Tage-Bart. Er trug eine ...

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