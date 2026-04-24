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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 18jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 13:20 Uhr ein 53jähriger Viersener mit seinem Pkw die Kölnische Straße in Viersen. An der Kreuzung zur Heimerstraße beabsichtigte er geradeaus in Richtung Mönchengladbach weiterzufahren. An der Kreuzung fuhr er trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 18jährigen aus Mönchengladbach, der mit seinem Kleinkraftrad die Heimerstraße befuhr und die Kreuzung bei Grünlicht geradeaus passieren wollte. Bei der Kollision stürzte der Kradfahrer zu Boden. Nach notärztlicher Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen einem nahe gelegenen Krankenhaus zugeführt. Da ein technischer Defekt an dem Pkw nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieser für eine weitere technische Untersuchung durch die Polizei sichergestellt. Da weiterhin der Verdacht eines Verkehrsdeliktes im Raume stand, wurde der Führerschein des Pkw-Fahrers beschlagnahmt. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung für zwei Stunden gesperrt werden. Hinweise auf eine fehlerhafte Schaltung der Lichtzeichenanlage haben sich bisher nicht ergeben. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162-377/0 zu melden. /bru (277)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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