Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Pfaffschwende

Pfaffschwende (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026 gegen 14:35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung kurz vor dem Ortseingang Pfaffschwende ein E-Scooter-Fahrer auf, der die K 128 befuhr. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 37-jährige Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Entsprechend durchgeführte Tests ergaben einen Wert von 0,64 Promille und die Beeinflussung von Amphetamin. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zu guter letzt hatte der Herr noch eine kleine Menge Amphetamin dabei. Dieses wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen des verbotenen Besitzes eröffnet.

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