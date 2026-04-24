PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 24.04.2026 Viersen-Süchteln: Einfamilienhaus brannte vollständig aus

Kreis Viersen (ots)

Am Freitag kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses auf dem Krummer Weg in Süchteln. Vermutlich geriet ein Elektrogerät aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Durch das Feuer brannte das Haus vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte dadurch, dass das Feuer auf die benachbarten Häuser übergreifen konnte. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten wurde der Krummer Weg vollständig gesperrt. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an. /MT (278)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 00:24

    POL-VIE: Viersen: 18jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Viersen (ots) - Am Donnerstag befuhr gegen 13:20 Uhr ein 53jähriger Viersener mit seinem Pkw die Kölnische Straße in Viersen. An der Kreuzung zur Heimerstraße beabsichtigte er geradeaus in Richtung Mönchengladbach weiterzufahren. An der Kreuzung fuhr er trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 21:36

    POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mann bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

    Schwalmtal-Waldniel (ots) - Ein 81-jähriger Niederkrüchtener ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Gladbacher Straße in Waldniel lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war auf der Goethestraße in Richtung Gladbacher Straße unterwegs und wollte am Ende der Goethestraße nach rechts in Richtung Ortsmitte auf die Gladbacher Straße ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 15:54

    POL-VIE: Unter Drogen verunfallt und schwer verletzt

    Viersen-Rahser (ots) - Dass man nicht unter Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnehmen sollte, erfuhr ein 37-jähriger Mann aus Viersen gestern schmerzlich. Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in der Sittarder Straße unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge eine Bake übersah und mit dieser kollidierte. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und fuhr auf die Straße, wo er mit dem Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren