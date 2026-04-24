Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 24.04.2026 Viersen-Süchteln: Einfamilienhaus brannte vollständig aus

Kreis Viersen (ots)

Am Freitag kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses auf dem Krummer Weg in Süchteln. Vermutlich geriet ein Elektrogerät aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Durch das Feuer brannte das Haus vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte dadurch, dass das Feuer auf die benachbarten Häuser übergreifen konnte. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten wurde der Krummer Weg vollständig gesperrt. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern an. /MT (278)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell