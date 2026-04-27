Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Feierliche Übergabe der neuen Vekehrshelden in Viersen

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Kreis Viersen (ots)

"Brems Dich!", "Pass auf!", "Denk an mich, brems Dich!" oder "Gemeinsam zu Fuß!" - mit diesen klaren Botschaften werden die neuen Verkehrshelden der Polizei Viersen künftig im gesamten Kreisgebiet auf mehr Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam machen. Seit Freitag sind die auffälligen Präventionsaufsteller offiziell im Einsatz. Entwickelt wurden die Verkehrshelden von den Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Viersen. Dank der Unterstützung der Kreisverkehrswacht Viersen e. V. sowie der Verkehrswacht Viersen e. V. konnten insgesamt sechs neue Aufsteller realisiert werden. Sie sind einheitlich gestaltet und greifen mit unterschiedlichen Appellen die Themen Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme und angepasste Geschwindigkeit auf. Ein besonderes Anliegen der Aktion ist zudem, Eltern dazu zu ermutigen, ihre Kinder häufiger zu Fuß zur Schule oder in den Kindergarten zu begleiten. Dadurch kann der Fahrzeugverkehr unmittelbar vor den Einrichtungen reduziert und die Verkehrssituation deutlich entschärft werden. Am Freitag wurden die Verkehrshelden im Beisein von Landrat Bennet Gielen offiziell an die Polizei übergeben. Anschließend wurden die Aufsteller gemeinsam mit dem Landrat, dem Bürgermeister der Stadt Viersen, Christoph Hopp, Vertretern der Verkehrswachten und der Polizei für ihren ersten Einsatz an der KiTa Hüsgesweg in Viersen aufgestellt. "Nun ist es wichtig, dass die Verkehrshelden auch sichtbar eingesetzt werden", betont Verkehrssicherheitsberater Tobias Stapper. Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen, die Interesse an einem Einsatz der Verkehrshelden haben, können sich an ihre örtlichen Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberater wenden oder per E-Mail Kontakt aufnehmen: V_VUP.Viersen@polizei.nrw.de /jk (281)

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