PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Feierliche Übergabe der neuen Vekehrshelden in Viersen

POL-VIE: Feierliche Übergabe der neuen Vekehrshelden in Viersen
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Viersen (ots)

"Brems Dich!", "Pass auf!", "Denk an mich, brems Dich!" oder "Gemeinsam zu Fuß!" - mit diesen klaren Botschaften werden die neuen Verkehrshelden der Polizei Viersen künftig im gesamten Kreisgebiet auf mehr Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam machen. Seit Freitag sind die auffälligen Präventionsaufsteller offiziell im Einsatz. Entwickelt wurden die Verkehrshelden von den Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Viersen. Dank der Unterstützung der Kreisverkehrswacht Viersen e. V. sowie der Verkehrswacht Viersen e. V. konnten insgesamt sechs neue Aufsteller realisiert werden. Sie sind einheitlich gestaltet und greifen mit unterschiedlichen Appellen die Themen Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme und angepasste Geschwindigkeit auf. Ein besonderes Anliegen der Aktion ist zudem, Eltern dazu zu ermutigen, ihre Kinder häufiger zu Fuß zur Schule oder in den Kindergarten zu begleiten. Dadurch kann der Fahrzeugverkehr unmittelbar vor den Einrichtungen reduziert und die Verkehrssituation deutlich entschärft werden. Am Freitag wurden die Verkehrshelden im Beisein von Landrat Bennet Gielen offiziell an die Polizei übergeben. Anschließend wurden die Aufsteller gemeinsam mit dem Landrat, dem Bürgermeister der Stadt Viersen, Christoph Hopp, Vertretern der Verkehrswachten und der Polizei für ihren ersten Einsatz an der KiTa Hüsgesweg in Viersen aufgestellt. "Nun ist es wichtig, dass die Verkehrshelden auch sichtbar eingesetzt werden", betont Verkehrssicherheitsberater Tobias Stapper. Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen, die Interesse an einem Einsatz der Verkehrshelden haben, können sich an ihre örtlichen Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberater wenden oder per E-Mail Kontakt aufnehmen: V_VUP.Viersen@polizei.nrw.de /jk (281)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 15:09

    POL-VIE: Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

    Viersen (ots) - Am Sonntagvormittag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Alleinunfall in Viersen. Ein 83-jähriger Radfahrer aus Viersen war auf der 'Clörather Mühle' in Richtung Viersen unterwegs. Während der Fahrt sei ihm nach eigenen Angaben schwindelig geworden. Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 15:09

    POL-VIE: Unbekannter klaut Auto - Hinweise gesucht

    Brüggen-Bracht (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 08:40 Uhr fuhr ein 78-Jähriger aus Brüggen zu einem Bäcker an der Straße "Hülst" in Bracht. Er parkte seinen Wagen, ließ den Schlüssel jedoch im Zündschloss stecken und ging anschließend in die Bäckerei. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, sah er bereits einen unbekannten Mann auf dem Fahrersitz sitzen, welcher anschließend flüchtete. Ein Zeuge erkannte die ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 19:11

    POL-VIE: 24.04.2026 Viersen-Süchteln: Einfamilienhaus brannte vollständig aus

    Kreis Viersen (ots) - Am Freitag kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses auf dem Krummer Weg in Süchteln. Vermutlich geriet ein Elektrogerät aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Durch das Feuer brannte das Haus vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte dadurch, dass das Feuer auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren